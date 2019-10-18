Славянский международный экономический форум открылся в Брянске

18.10.19 14:12

Фото с сайта правительства Брянской области

18 октября. Interfax-Russia.ru - Восьмой Славянский международный экономический форум (СМЭФ-2019) открылся в пятницу в Брянске, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Тема форума - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического".

Ключевое пленарное заседание проходит в формате дискуссии с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии Николая Валуева, губернатора Брянской области Александра Богомаза, председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александра Забелло, министра Европейской интеграции правительства республики Сербия Клокича Златана.

Пленарное заседание посвящено реализации национальных проектов.

Богомаз сообщил, что до 2024 года на реализацию 46 региональных проектов по десяти направлениям в Брянской области будет направлено более 37 млрд рублей, в том числе, более 20 млрд рублей - на соцпроекты.

В ходе работы СМЭФ-2019 планируется подписать одиннадцать инвестиционных соглашений в сфере промышленности, АПК и строительства на общую сумму 17,06 млрд рублей.

После пленарного заседания в рамках СМЭФ-2019 пройдут 11 тематических заседаний. Их участники планируют обсудить вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания

На форуме будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни "серебряной" части населения.

Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". В рамках форума пройдут также отраслевые дискуссии на тему "Диверсификация предприятий ОПК" и "Консорциумы электронной промышленности в обеспечении развития транспортной системы до 2030 года".

Участие в форуме принимают более 1,8 тыс. человек - делегации и представители промышленных и сельхозпредприятий, профессиональных ассоциаций, общественных организаций, ИТ-компаний, научных кругов и молодежи из Брянской области, Белоруссии, Сербии, Молдавии, Польши, Испании, Анголы, Кореи и Тайваня (КНР).

Агентство "Интерфакс" выступает информационным партнером Славянского международного экономического форума-2019.