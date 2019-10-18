Свердловский вице-губернатор предложил проводить опросы по всем важным решениям

18.10.19 14:17

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 октября. Interfax-Russia.ru - Опросы населения должны проводиться, когда речь идет о принятии знаковых решений, считает вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

"По каким-то судьбоносным и знаковым решениям, считаю, что (опросы - ИФ) должны проходить", - сообщил Бидонько на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

"Все-таки (они - ИФ) должны касаться стратегических решений для города", - добавил вице-губернатор.

Как сообщалось, опрос по определению площадки для храма святой Екатерины состоялся 13 октября в Екатеринбурге после массовых протестов против его строительства в сквере на Октябрьской площади у драмтеатра. Участие в нем приняли 97 тыс. 472 человека. Явка составила 8,98% при необходимом минимуме в 1%.

Площадка бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, которую поддержала епархия, по итогам опроса набрала 57,66% голосов. Второй участок - берег пруда за Макаровским мостом - набрал 39,49%.