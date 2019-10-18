Спрос на горнолыжные туры на "Розу Хутор" в этом году вырос на 80%

18.10.19 14:22

© РИА Новости. Артур Лебедев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Продажи горнолыжных туров на сочинский курорт "Роза Хутор" выросли на 15-80% по сравнению с прошлой зимой, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Спрос у российских туристов на туры на "Розу Хутор" значительно выше, чем в прошлом году, туроператоры сообщают о росте бронирований от 15 до 80% по сравнению с прошлой зимой, также растут продажи туров на "Домбай" и "Архыз", поскольку они существенно дешевле, чем сочинский курорт", - рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, у российских туристов наиболее популярны поездки на курорт "Роза Хутор" в новогодние праздники и в середине февраля. "Наиболее востребованы отели, расположенные ближе всего к подъемникам: свободные номера в них заканчиваются быстрее всего", - добавили в ассоциации.

В середине октября сочинский курорт "Роза Хутор" открыл продажу собственных пакетных туров на зиму с прямыми перелетами из Москвы и Красноярска авиакомпанией Nord Star. Полетная программа из Москвы стартует 19 декабря и будет осуществляться регулярно по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям до 5 апреля 2020 года. Из Красноярска полетная программа будет открыта с 20 декабря и продлится до 27 марта 2020 года с вылетами по пятницам и воскресеньям.

В турпакет входят перелет с провозом багажа и горнолыжного оборудования, групповой трансфер до курорта и обратно, проживание в отелях разных категорий, завтрак (кроме апартаментов "Вальсет"), ски-пассы (зависит от продолжительности тура), поездка на родельбане, двухчасовое посещение катка "Пингвиния" с арендой коньков, 10% скидки на прокат оборудования, занятия с инструктором, покупки в сувенирном магазине.

В АТОР считают, что предложение "Розы Хутор" не конкурирует с продуктами туроператоров, а скорее, дополняет существующий ассортимент.

"Компаний, продающих туры на Красную Поляну и другие отечественные курорты, очень много, поэтому у туристов есть выбор и по направлениям, и по бюджету, и по наполнению турпакета, и по городам вылета. В случае обращения к федеральному туроператору турист может приобрести только нужные ему опции, а не брать "все оптом", как предлагает курорт. Кроме того, для прямого клиента "Розы Хутор" в момент бронирования может не оказаться нужного варианта размещения или подходящих дат, в то время как в других туркомпаниях шансов подобрать тур больше: у них есть блоки гарантированных номеров во многих горнолыжных отелях", - подчеркнули в ассоциации.

"Роза Хутор" - крупнейший в России горнолыжный курорт в поселке Красная Поляна в Сочи, построен к Олимпийским играм 2014 года. Протяженность трасс составляет более 100 км, здесь работают 29 подъемников и более 400 установок для производства искусственного снега. Этой зимой горнолыжники впервые смогут купить единый ски-пасс для всех четырех лыжных курортов Красной Поляны с общей протяженностью трасс более 160 км.