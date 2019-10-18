Заблудились: как дипломаты США оказались в Северодвинске вместо Архангельска
  
ООН по-русски: эксперт предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву на время
   
До полного запрета: Роспотребнадзор предлагает сократить производство пластиковых пакетов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
18.10.19 14:22

Спрос на горнолыжные туры на "Розу Хутор" в этом году вырос на 80%

© РИА Новости. Артур Лебедев
18 октября. Interfax-Russia.ru - Продажи горнолыжных туров на сочинский курорт "Роза Хутор" выросли на 15-80% по сравнению с прошлой зимой, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Спрос у российских туристов на туры на "Розу Хутор" значительно выше, чем в прошлом году, туроператоры сообщают о росте бронирований от 15 до 80% по сравнению с прошлой зимой, также растут продажи туров на "Домбай" и "Архыз", поскольку они существенно дешевле, чем сочинский курорт", - рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, у российских туристов наиболее популярны поездки на курорт "Роза Хутор" в новогодние праздники и в середине февраля. "Наиболее востребованы отели, расположенные ближе всего к подъемникам: свободные номера в них заканчиваются быстрее всего", - добавили в ассоциации.

В середине октября сочинский курорт "Роза Хутор" открыл продажу собственных пакетных туров на зиму с прямыми перелетами из Москвы и Красноярска авиакомпанией Nord Star. Полетная программа из Москвы стартует 19 декабря и будет осуществляться регулярно по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям до 5 апреля 2020 года. Из Красноярска полетная программа будет открыта с 20 декабря и продлится до 27 марта 2020 года с вылетами по пятницам и воскресеньям.

В турпакет входят перелет с провозом багажа и горнолыжного оборудования, групповой трансфер до курорта и обратно, проживание в отелях разных категорий, завтрак (кроме апартаментов "Вальсет"), ски-пассы (зависит от продолжительности тура), поездка на родельбане, двухчасовое посещение катка "Пингвиния" с арендой коньков, 10% скидки на прокат оборудования, занятия с инструктором, покупки в сувенирном магазине.

В АТОР считают, что предложение "Розы Хутор" не конкурирует с продуктами туроператоров, а скорее, дополняет существующий ассортимент.

"Компаний, продающих туры на Красную Поляну и другие отечественные курорты, очень много, поэтому у туристов есть выбор и по направлениям, и по бюджету, и по наполнению турпакета, и по городам вылета. В случае обращения к федеральному туроператору турист может приобрести только нужные ему опции, а не брать "все оптом", как предлагает курорт. Кроме того, для прямого клиента "Розы Хутор" в момент бронирования может не оказаться нужного варианта размещения или подходящих дат, в то время как в других туркомпаниях шансов подобрать тур больше: у них есть блоки гарантированных номеров во многих горнолыжных отелях", - подчеркнули в ассоциации.

"Роза Хутор" - крупнейший в России горнолыжный курорт в поселке Красная Поляна в Сочи, построен к Олимпийским играм 2014 года. Протяженность трасс составляет более 100 км, здесь работают 29 подъемников и более 400 установок для производства искусственного снега. Этой зимой горнолыжники впервые смогут купить единый ски-пасс для всех четырех лыжных курортов Красной Поляны с общей протяженностью трасс более 160 км.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.10.19 15:10
Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания экс-главе Коми Гайзеру
.
  18.10.19 12:13
Начальники полиции и угрозыска района Дорогомилово задержаны за коррупцию
.
  18.10.19 12:09
Более 70 музыкальных представлений покажут в столичных парках до конца ноября
.
  18.10.19 12:03
Реставрацию Новодевичьего монастыря завершат к 2022 году
.
  18.10.19 11:49
Благоустройство Рождественки завершено в Москве
.
  17.10.19 17:21
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко
.
  17.10.19 17:04
Отели в отдельно стоящих жилых домах оказались вне закона из-за поправки о запрете хостелов
.
  17.10.19 15:42
Собянин: младенческая смертность в столице сократилась наполовину
.
  17.10.19 15:23
Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве
.
  17.10.19 14:07
Генерал Дрыманов в суде не признал вину и назвал уголовное дело заказным


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket