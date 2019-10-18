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18.10.19 14:27
Почти 2,5 тыс. детских площадок привели в порядок в Подмосковье
"Наибольшее количество приведенных в порядок детских площадок в Балашихе (149), Подольске (141), Егорьевске (115), Солнечногорске (115), Наро-Фоминске (96), Сергиевом Посаде (85), Мытищах (81), Коломне (79), Луховицах (73), Раменском (72), Клину (68), Орехово-Зуево (66)", - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что всего с начала года проведено более 20 тысяч проверок.
Ведомство ведет контроль за содержанием детских игровых площадок в муниципалитетах Московской области.
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