Почти 2,5 тыс. детских площадок привели в порядок в Подмосковье

18.10.19 14:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 октября. Interfax-Russia.ru - Почти 2,5 тысячи детских площадок приведено в порядок по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области с начала года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Наибольшее количество приведенных в порядок детских площадок в Балашихе (149), Подольске (141), Егорьевске (115), Солнечногорске (115), Наро-Фоминске (96), Сергиевом Посаде (85), Мытищах (81), Коломне (79), Луховицах (73), Раменском (72), Клину (68), Орехово-Зуево (66)", - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что всего с начала года проведено более 20 тысяч проверок.

Ведомство ведет контроль за содержанием детских игровых площадок в муниципалитетах Московской области.