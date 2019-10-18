РФ получила новые доказательства по границам шельфа Северного Ледовитого океана

18.10.19 14:37

© РИА Новости. Владимир Смирнов

18 октября. Interfax-Russia.ru - Минобороны РФ получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, комиссия ООН рассмотрит их на заседании в феврале, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Министерством обороны Российской Федерации были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года", - сказал Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве РФ в Санкт-Петербурге в пятницу.

Он напомнил, что заявка по установлению внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане передана в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года. В рамках комиссии проведено 11 заседаний.

"На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля", - сообщил Борисов.