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18.10.19 14:37
РФ получила новые доказательства по границам шельфа Северного Ледовитого океана
"Министерством обороны Российской Федерации были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года", - сказал Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве РФ в Санкт-Петербурге в пятницу.
Он напомнил, что заявка по установлению внешней границы континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане передана в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года. В рамках комиссии проведено 11 заседаний.
"На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова. На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля", - сообщил Борисов.
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