Тульскую область в рамках турмаршрута "Засечная черта" посетят около 2,5 тысяч школьников

18.10.19 14:41

Фото с сайта правительства Тульской области

18 октября. Interfax-Russia.ru - Три региона Центральной России вошли в новый культурно-познавательный маршрут для школьников "Засечная черта" в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"В 2019 году с маршрутом "Засечная черта" в проект наряду с Тульской областью включены Москва и Калужская область", - говорится в сообщении.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, 2350 школьников из самых разных регионов за счет средств федерального бюджета побывают в Тульском кремле, государственном музее оружия, а также на Первом ратном поле России - Куликовом поле.

"Путешествуя по маршруту, ребята смогут узнать историю создания одного из уникальных средневековых оборонительных сооружений - Большой засечной черты, прикоснуться к культуре и быту той эпохи", - сказала Рыбкина.

Первая группа школьников из Красноярска накануне прибыла в Тулу.

В свою очередь, в этом году более 200 тульских школьников, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, побывают в Санкт-Петербурге (маршрут "Моя Россия: град Петров"), Тюмени, Тобольске ("Императорский маршрут"), Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске (маршрут "По Лермонтовским местам"), Великом Новгороде, Пскове, Печорах, Изборске (маршрут "Духовные истоки").

Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока). Ее общая протяженность составила более чем 4 тыс. км, объединив территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.

Как сообщалось, что в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина - 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1066,5 м, общая площадь кремля - 6 га.