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18.10.19 14:51
Сдачу норм ГТО в Башкирии перенесли на стадион из-за большого числа желающих
"В прошлом году общее число выполнивших нормативы участников программы составляло 13 тыс. человек, то в этом году только за второй квартал было зарегистрировано 18 тыс. человек", - приводятся в пресс-релизе слова директора "Военно-спортивного фонда - Башкортостан" Виктора Макина.
По его словам, "помещений центра просто не хватало, чтобы справиться с таким потоком".
Ранее региональный центр располагал только базовым залом, на территории комплекса, куда он переедет, имеются беговые дорожки и бассейн для выполнения нормативов по плаванию.
Отмечается, что в Башкирии в целом возросла популярность занятий спортом.
ГТО ("Готов к труду и обороне") - система физической подготовки молодежи, мотивирующая молодое поколение вести здоровый жизни. Привлечение к выполнению нормативов ГТО является одним из направлений нацпроекта "Демография".
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