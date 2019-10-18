Сдачу норм ГТО в Башкирии перенесли на стадион из-за большого числа желающих

18.10.19 14:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Число желающих сдать нормативы ГТО в Башкирии по сравнению с прошлым годом существенно увеличилось, в связи с этим региональный центр тестирования будет перенесен на территорию спорткомплекса "Динамо", сообщила пресс-служба республиканского правительства в пятницу.

"В прошлом году общее число выполнивших нормативы участников программы составляло 13 тыс. человек, то в этом году только за второй квартал было зарегистрировано 18 тыс. человек", - приводятся в пресс-релизе слова директора "Военно-спортивного фонда - Башкортостан" Виктора Макина.

По его словам, "помещений центра просто не хватало, чтобы справиться с таким потоком".

Ранее региональный центр располагал только базовым залом, на территории комплекса, куда он переедет, имеются беговые дорожки и бассейн для выполнения нормативов по плаванию.

Отмечается, что в Башкирии в целом возросла популярность занятий спортом.

ГТО ("Готов к труду и обороне") - система физической подготовки молодежи, мотивирующая молодое поколение вести здоровый жизни. Привлечение к выполнению нормативов ГТО является одним из направлений нацпроекта "Демография".