Минсельхоз РФ: Нижегородская область к 2024г планирует удвоить экспорт АПК

18.10.19 15:02

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 октября. Interfax-Russia.ru - Нижегородская область планирует увеличить к 2024 году экспорт продукции АПК более чем в 2 раза - до $490 млн.

"За 9 месяцев 2019 года показатели внешней торговли продукцией АПК увеличились почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 185 миллионов долларов. При этом к 2024 году Нижегородской областью запланирован более чем двукратный прирост - до 490 миллионов долларов", - сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.

Министр сельского хозяйства России в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область в пятницу обсудил с главой региона Глебом Никитиным вопросы развития АПК. Патрушев отметил, что наращивание производства сельхозпродукции в Нижегородской области способствует росту благосостояния аграриев и повышению экономических показателей АПК, а также дает возможность всей отрасли выполнить стратегические планы, в том числе, в части увеличения экспорта.

Согласно сообщению, в 2019 году аграрии региона уже собрали более 1,2 млн тонн зерновых, отмечается увеличение урожайности по сравнению с 2018 годом. Вместе с тем Патрушев обратил внимание на актуальность агрострахования на фоне режима ЧС, который был введен в ряде районов области в мае.

В 2019 году в Нижегородской области планируется собрать почти 11,5 тысяч тонн овощей защищенного грунта.

На встрече также обсуждались вопросы своевременного доведения средств господдержки по конечных получателей, ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель и подготовка высококвалифицированных кадров по всем направлениям АПК.

В свою очередь пресс-служба губернатора и правительства региона сообщает, что в регионе работают порядка 400 сельскохозяйственных организаций, 1,6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Более 450 тысяч жителей занимаются личным подсобным хозяйством. За январь-сентябрь 2019 года всеми категориями сельхозтоваропроизводителей произведено продукции в действующих ценах на сумму около 60 млрд рублей, что на 15% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

"Достигнутый уровень сельхозпроизводства позволяет полностью удовлетворять внутренние потребности региона в зерне, картофеле, яйце и яйцепродуктах. У нас выросли площади, занятые зерновыми и зернобобовыми культурами, техническими культурами, в том числе льном-долгунцом, сахарной свеклой, масличными культурами. Регион является крупнейшим производителем товарного и семенного картофеля. По объемам площадей область занимает 1-е место в ПФО", - приводятся слова губернатора.