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18.10.19 15:04
Все отложенные из-за тумана в Крыму рейсы отправлены по месту назначения
"Все рейсы, отправление которых ранее задерживалось по погодным условиям, вылетели из международного аэропорта Симферополь в пункты назначения", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, туман опустился в районе аэропорта ночью. Задерживалось прибытие в Крым восьми самолетов, соответственно, пришлось отложить столько же рейсов из Симферополя.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.
Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.
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