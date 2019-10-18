Группа "ГАЗ" отложила переход на 4-дневку из-за госзаказа на школьные автобусы и "скорые"

18.10.19 15:07

© РИА Новости. Александр Алпаткин

18 октября. Interfax-Russia.ru - Группа "ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю из-за выполнения госзаказа на поставку в регионы школьных автобусов и машин "скорой помощи", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

Ранее сообщалось, что группа "ГАЗ" в августе уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября текущего года по 20 апреля 2020 года в связи с падением рынка и влиянием санкций на деятельность компании.

"В текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли, - поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено. Руководство компании совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами группы "ГАЗ" будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций", - сказали в пресс-службе.