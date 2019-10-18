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18.10.19 15:10
Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания экс-главе Коми Гайзеру
Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из резолютивной части решения Мосгорсуда, который рассмотрел апелляционные жалобы защиты и апелляционное представление гособвинения на приговор.
Согласно решению Мосгорсуда, в приговор внесены изменения, касающиеся, в частности, описания совершенных осужденными преступлений, а также порядка исчисления сроков и времени их наказания.
"В остальной части тот же приговор оставить без изменений", - заключил Мосгорсуд.
Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей.
Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей, еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов - 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.
Еще десять фигурантов дела получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.
Адвокаты осужденных настаивали в суде апелляционной на отмене приговора и полном оправдании подзащитных.
"Я не совершал тех преступлений, по которым мне суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, так же как не совершал тех преступлений, по которым я был оправдан. (...) Я, безусловно, благодарен суду первой инстанции за то, что он нашел в себе мужество оправдать меня по части обвинений. Ваша честь, искренне надеюсь, что вы объективно рассмотрите наши жалобы и найдете в себе мужество вынести справедливое решение", - заявил Гайзер в последнем слове в Мосгорсуде в пятницу.
Гособвинение просило Мосгорсуд отменить приговор, направив дело на новое рассмотрение в той части, по которой фигуранты были оправданы судом первой инстанции.
В зависимости от роли каждого подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
При этом суд оправдал всех фигурантов по обвинению в организации и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ) и ряду других обвинений, в частности Гайзера - по одному из эпизодов взяточничества с правом на реабилитацию.
Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов преступной деятельности.
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