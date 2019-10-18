Томская область в 2019г отремонтировала более 270 км автодорог

18.10.19 15:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 октября. Interfax-Russia.ru - Томская область завершила автодорожную кампанию 2019 года, отремонтировав 270 км дорог, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В частности, 138,1 км улично-дорожной сети были отремонтированы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", его бюджет в 2019 году составил 2,6 млрд рублей (в том числе 1,76 млрд рублей федеральных средств).

Еще 100 км было отремонтировано в рамках губернаторской программы "Дороги" с бюджетом 590 млн рублей.

"В рамках стартовавшей в 2019 году программы по ремонту мостов 170,9 млн рублей направлено на ремонт шести мостовых сооружений: через реки Берегай и Тюзинка в Тегульдетском районе, реку Кинда в Кожевниковском районе, реки Юнжерка и Старица Оби в Шегарском районе, реку Китат в Томском районе - и путепровода на первом километре объездной дороги Томска", - говорится в сообщении.

Кроме того, подрядчик приступил к ремонту региональной автодороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок. Также ведется ремонт дорог до райцентров Тегульдет и Белый Яр.

В целом дорожный фонд региона в 2019 году составил более 6,6 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, власти Томской области планировали в 2019 году отремонтировать 25 дорожных участков. Всего регион в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планирует в 2019-2023 годах отремонтировать 1 тыс. 350 км автодорог. В частности, будут отремонтированы 382 км улично-дорожной сети Томской агломерации - 142 км в Томске и Северске и 240 км региональных дорог - в границах Томского района. Кроме того планируется привести в нормативное состояние 968 км региональных дорог на территории всей области, в том числе с применением новых материалов и технологий.