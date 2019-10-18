"Военно-строительная компания" создана по указу президента Путина

18.10.19 15:25

© РИА Новости. Михаил Климентьев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".

Согласно указу, компания создается для "обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры".

Функции и полномочия учредителя компании от имени РФ возлагаются на Минобороны. Местонахождение "Военно-строительной компании" - Москва.

Указ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Согласно указу, компания создана для выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территорий для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов.

Новая организация будет заниматься подготовкой необходимой документации, выступать генеральным подрядчиком и головным исполнителем при строительстве военных объектов, а также осуществлять управление проектами строительства. В состав компании войдут строительные организации, а также производители строительных материалов, конструкций и изделий.

ВСК будет также заниматься строительством и реконструкцией спецобъектов за исключением тех, что относятся к полномочиям Федеральной службы охраны или Главного управления специальных программ президента РФ.

Компания не сможет совершать сделки, предусматривающие безвозмездную передачу ее имущества третьим лицам за исключением сделок, связанных с передачей имущества в собственность РФ.

Во главе организации будет находиться генеральный директор, также будут созданы наблюдательный совет и правление. Устав компании будет утвержден правительством РФ в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что военно-строительный комплекс будет реформирован в единую публично-правовую компанию, которая объединит все строительные активы Минобороны.