Заблудились: как дипломаты США оказались в Северодвинске вместо Архангельска
  
ООН по-русски: эксперт предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву на время
   
До полного запрета: Роспотребнадзор предлагает сократить производство пластиковых пакетов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
18.10.19 15:25

"Военно-строительная компания" создана по указу президента Путина

© РИА Новости. Михаил Климентьев
18 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания".

Согласно указу, компания создается для "обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры".

Функции и полномочия учредителя компании от имени РФ возлагаются на Минобороны. Местонахождение "Военно-строительной компании" - Москва.

Указ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Согласно указу, компания создана для выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территорий для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов.

Новая организация будет заниматься подготовкой необходимой документации, выступать генеральным подрядчиком и головным исполнителем при строительстве военных объектов, а также осуществлять управление проектами строительства. В состав компании войдут строительные организации, а также производители строительных материалов, конструкций и изделий.

ВСК будет также заниматься строительством и реконструкцией спецобъектов за исключением тех, что относятся к полномочиям Федеральной службы охраны или Главного управления специальных программ президента РФ.

Компания не сможет совершать сделки, предусматривающие безвозмездную передачу ее имущества третьим лицам за исключением сделок, связанных с передачей имущества в собственность РФ.

Во главе организации будет находиться генеральный директор, также будут созданы наблюдательный совет и правление. Устав компании будет утвержден правительством РФ в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что военно-строительный комплекс будет реформирован в единую публично-правовую компанию, которая объединит все строительные активы Минобороны.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.10.19 15:10
Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания экс-главе Коми Гайзеру
.
  18.10.19 12:13
Начальники полиции и угрозыска района Дорогомилово задержаны за коррупцию
.
  18.10.19 12:09
Более 70 музыкальных представлений покажут в столичных парках до конца ноября
.
  18.10.19 12:03
Реставрацию Новодевичьего монастыря завершат к 2022 году
.
  18.10.19 11:49
Благоустройство Рождественки завершено в Москве
.
  17.10.19 17:21
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "дела 27 июля" Коваленко
.
  17.10.19 17:04
Отели в отдельно стоящих жилых домах оказались вне закона из-за поправки о запрете хостелов
.
  17.10.19 15:42
Собянин: младенческая смертность в столице сократилась наполовину
.
  17.10.19 15:23
Температурный рекорд 130-летней давности побит в Москве
.
  17.10.19 14:07
Генерал Дрыманов в суде не признал вину и назвал уголовное дело заказным


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket