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18.10.19 16:04

Экс-руководитель Бронниц стал главой Раменского округа

© РИА Новости. Алексей Дружинин
18 октября. Interfax-Russia.ru – Совет депутатов городского округа Раменское на заседании в пятницу избрал главой муниципалитета Виктора Неволина, ранее возглавлявшего подмосковные Бронницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Раменского.

"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру В.В.Неволина", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на пост главы муниципалитета претендовало три кандидата.

Неволин с 2014 года работал в должности главы городского округа Бронницы. 17 сентября 2019 года был назначен заместителем главы администрации Раменского округа.

18 сентября совет депутатов Раменского возложил на Неволина временное исполнение обязанностей главы муниципалитета.

Ранее исполняющим обязанности руководителя территории был Николай Воробьев, назначенный на эту должность после того, как бывший глава муниципалитета Андрей Кулаков досрочно сложил полномочия.

Как сообщалось, в мае 2019 года Раменский район был упразднен, все входившие в него городские и сельские поселения объединены в новое единое муниципальное образование - Раменский городской округ.

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