Путевки в заповедные места ДФО смогут выиграть победители квеста на "Днях Дальнего Востока" в Москве

18.10.19 16:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 октября. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Дни Дальнего Востока" пройдет в экспоцентре в Москве с 12 по 14 декабря, сообщают организаторы.

"Одним из ключевых событий фестиваля станет большой дальневосточный квест, 10 первых победителей которого получат бесплатные туристические путевки в заповедные и экзотические регионы Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году фестиваль будет посвящен трем направлениям: туризму, образованию и работе, а также культуре Дальнего Востока.

В рамках деловой программы пройдут лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков. Школьники Москвы и Московской области смогут поучаствовать в олимпиаде "Ближе к Дальнему" и выиграть 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, а молодые специалисты встретиться с работодателями региона.

В развлекательной программе - музыкальный фестиваль "Двигай на Восток!" и гастрономический фестиваль "Держи краба!".

Кроме того, гости смогут узнать о сниженной до 2% ставке по ипотеке и кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар", о льготах при поступлении в дальневосточные вузы и о многих других возможностях, открывающихся перед молодыми людьми на современном Дальнем Востоке.

Как сообщалось, третий фестиваль "Дни Дальнего Востока" пройдет в Москве со 2 по 14 декабря и включит в себя дальневосточную ярмарку на Новом Арбате и деловую программу в "Экспоцентре". Программа фестиваля в этом году рассчитана на студентов и старшеклассников. Так, будущие выпускники московских школ узнают, какие вузы работают на Дальнем Востоке и на какие востребованные специальности можно выучиться в ДФО.

Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО и Минвостокразвития РФ.