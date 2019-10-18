Разработка нового КоАП потребует более 20 млн рублей

18.10.19 16:30

© РИА Новости. Александр Астафьев

18 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2019 году 20,3 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на разработку проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, следует из опубликованного в пятницу распоряжения правительства РФ.

"В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, выделить в 2019 году Управлению делами президента РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 20,3 млн рублей на предоставление автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве РФ" субсидии на финансовое обеспечение деятельности группы по подготовке проекта нового кодекса РФ об административных правонарушениях", - говорится в опубликованном документе.

Средства должны быть направлены на необходимые экспертно-методическое сопровождение, организацию и проведение анализа, экспертиз и экспертно-аналитических работ.

Весной 2019 года Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить концепцию нового КоАП, а в середине июня этот документ был утвержден. Концепция предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Целью создания нового кодекса была названа "актуализация и систематизация правового регулирования в области административной ответственности". Концепция была обнародована летом.

Это уже вторая за последние годы попытка провести реформу запутанного российского административного законодательства. Госдума предыдущего созыва даже приняла в первом чтении проект нового КоАП, но затем отклонила его во втором. Этот документ готовился под руководством занимавшего тогда пост главы комитета Госдумы по госстроительству Владимира Плигина и члена этого комитета, а сейчас зампреда комитета по развитию гражданского общества Дмитрия Вяткина. Нынешним проектом они тоже занимаются, входили в межведомственную рабочую группу по подготовке упомянутой выше концепции.