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18.10.19 16:33

Инфраструктурные проекты во Владивостоке заинтересовали строительные компании Швейцарии

© РИА Новости. Виталий Аньков
18 октября. Interfax-Russia.ru - Владивосток заинтересовал представителей бизнес-миссии Швейцарской Конфедерации логистическими возможностями по доступу на рынки АТР, режимом Свободного порта и проектами в сфере строительства инфраструктуры, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в РФ Ив Россье.

"У меня три причины для миссии во Владивосток. Первая - это стратегическое расположение города, который является важной точкой для доступа на рынки КНР, Японии и Республики Корея. Второе, сейчас у вас идет большое строительство инфраструктуры, и наши крупные предприятия, занятые в этой сфере, заинтересованы перспективами сотрудничества", - сообщил Россье.

Кроме того, швейцарский бизнес заинтересовали налоговые преференции и льготы при оформлении грузов через таможню, которые открывает режим Свободного порта Владивостока.

Как отметил посол Россье, миссия носит своего рода исследовательский характер.

"Мы послы, мы не занимаемся бизнесом, но посол, который сидит постоянно в Москве и не передвигается, плохо делает свою работу. Мы находимся здесь для встреч с гражданским обществом, властями, чтобы, говоря дома о России, о Дальнем Востоке, мы точно отдавали отчет своим словам", - отметил Россье.

Организационную поддержку визиту оказывает Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"Мы хотим как можно большему числу предпринимателей Европы рассказать о том, какие возможности для инвестирования и запуска бизнеса представляет Дальний Восток. Отмечу, что некоторые проекты с участием европейских инвесторов уже реализуются в дальневосточных регионах с помощью преференциальных режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Пока эти проекты носят единичный характер, но уверен, что они свидетельствуют о том, что мы открыты для бизнеса из Европы. Также мы совместно с европейскими партнерами реализуем проекты", - ранее комментировал глава АПИ Леонид Петухов.

В состав швейцарской делегации вошли представители компаний Bartholet Ropeways, Datamars, Vontobel, Mediterranean Shipping Company RUS, LLC (MSC), Laufen (Roca), Kuhne+Nagel, "Фишер Шпиндель Технолоджи" (Fischer Spindle), Philip Morris International (PMI).

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