Кусочек дальневосточной тайги появится в центре Москвы на время "Дней Дальнего Востока"

18.10.19 16:41

© РИА Новости. Максим Блинов

18 октября. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Дни Дальнего Востока" в Москве откроет ярмарка, со 2 по 8 декабря на Новом Арбате жители и гости столицы смогут приобрести продукты, которыми знамениты регионы Дальнего Востока, сообщают организаторы.

"Изюминкой" площадки станет интерактивная зона "Дальневосточная тайга" - имитация фрагмента дальневосточного природного ландшафта в центре Москвы, для чего будут на улице "посажены" живые горные сосны, кедровый стланик, мхи, натуральные камни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ассортимент торговых шале обещает быть еще более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. Посетители смогут приобрести морепродукты, чайные сборы из таежных ягод и трав (более 20 наименований), сувениры и крафтовые изделия народных промыслов.

Кроме того, на улице установят несколько сцен, на которых в течение всего дня будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы Дальнего Востока. В анимационных павильонах ежедневно будут проходить мастер-классы, во время которых посетители познакомятся с традиционными промыслами и творчеством коренных народов региона.

Ожидается, что в общей сложности ярмарку посетят до 70 тыс. человек.

Как сообщалось, третий фестиваль "Дни Дальнего Востока" пройдет в Москве со 2 по 14 декабря и включит в себя дальневосточную ярмарку на Новом Арбате и деловую программу в "Экспоцентре".

Программа фестиваля в этом году рассчитана на студентов и старшеклассников. Так, будущие выпускники московских школ узнают, какие вузы работают на Дальнем Востоке и на какие востребованные специальности можно выучиться в ДФО.

Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО и Минвостокразвития РФ.