Бывшая судья из Казани получила 4 года колонии за попытку подкупа Верховного суда Татарстана

18.10.19 16:49

© РИА Новости. Андрей Старостин

18 октября. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Татарстана в пятницу вынес приговор мировому судье в отставке 36-летней Эльмире Зиганшиной и еще троим обвиняемым по делу о попытке подкупить суд республики.

"Зиганшина приговорена к 4 годам в колонии общего режима, Косарев - к 3,5 годам в колонии общего режима, Аюпов и Хайрутдинов получили по 3,5 года условно", - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Всем четырем подсудимым инкриминировалось посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере (ч.3 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2017 года Зиганшина, работая мировым судьей, попросила своего сожителя Артема Косарева сообщить представителю истца по гражданскому делу, что она может способствовать принятию решения по апелляционной жалобе в его пользу, если он передаст 450 тыс. рублей в качестве взятки должностным лицам Верховного суда Татарстана.

Следствие установило, что Косарев сообщил об этом своему знакомому Роберту Хайрутдинову, тот - своему знакомому Эльдару Аюпову, затем последний связался с представителем истца и озвучил предложение Зиганшиной.

В сентябре 2017 года Аюпов получил деньги от представителя истца и был задержан оперативниками.