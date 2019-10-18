|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.10.19 16:49
Бывшая судья из Казани получила 4 года колонии за попытку подкупа Верховного суда Татарстана
"Зиганшина приговорена к 4 годам в колонии общего режима, Косарев - к 3,5 годам в колонии общего режима, Аюпов и Хайрутдинов получили по 3,5 года условно", - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Всем четырем подсудимым инкриминировалось посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере (ч.3 ст.291.1 УК РФ).
По версии следствия, в августе 2017 года Зиганшина, работая мировым судьей, попросила своего сожителя Артема Косарева сообщить представителю истца по гражданскому делу, что она может способствовать принятию решения по апелляционной жалобе в его пользу, если он передаст 450 тыс. рублей в качестве взятки должностным лицам Верховного суда Татарстана.
Следствие установило, что Косарев сообщил об этом своему знакомому Роберту Хайрутдинову, тот - своему знакомому Эльдару Аюпову, затем последний связался с представителем истца и озвучил предложение Зиганшиной.
В сентябре 2017 года Аюпов получил деньги от представителя истца и был задержан оперативниками.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket