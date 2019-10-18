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18.10.19 17:48
Самолет, летевший из Таиланда в Москву, экстренно приземлился в Казани из-за остановки дыхания у ребенка
"В 16:00 в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребёнка) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) - Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.
Медицинские сотрудники поднялись на борт для оказания первой помощи, однако спасти годовалую девочку- гражданку Израиля - не удалось.
На борту находилось 274 пассажира, в том числе 42 ребёнка, а также 12 членов экипажа, отмечает ГУ МЧС.
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