Самолет, летевший из Таиланда в Москву, экстренно приземлился в Казани из-за остановки дыхания у ребенка

18.10.19 17:48

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 октября. Interfax-Russia.ru - Самолет, следовавший рейсом Пхукет-Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Казани из-за резкого ухудшения самочувствия ребенка на борту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

"В 16:00 в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребёнка) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) - Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.

Медицинские сотрудники поднялись на борт для оказания первой помощи, однако спасти годовалую девочку- гражданку Израиля - не удалось.

На борту находилось 274 пассажира, в том числе 42 ребёнка, а также 12 членов экипажа, отмечает ГУ МЧС.