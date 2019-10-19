При прорыве дамбы под Красноярском погибло 13 человек

19.10.19 08:40

Фото МЧС по Красноярскому краю

19 октября. Interfax-Russia.ru - Количество погибших при прорыве дамбы на артели по добыче золота в Красноярском крае увеличилось до 13, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"13 погибших", - говорится в сообщении.

Всего в пострадавших вагончиках находилось 76 человек.

Специальная комиссия проверит соблюдение техники безопасности при проживании и работе золотодобывающей артели, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорных органах.

"Сильные повреждения получили два вагончика, где проживали 76 рабочих. Они не были защищены от стихии и вообще каким-либо образом закреплены и защищены от внешнего воздействия. Такого рода сооружения не являются жилыми и не предназначены для длительного ночного пребывания людей тем более в условиях холодного межсезонья", - сказал источник.

По его словам, техника безопасности в артеле вызывает вопросы.

"Предстоит проверить, как были организованы условия труда и отдыха рабочих. Соблюдались ли хотя бы элементарные требования техники безопасности. К этому есть много вопросов", - сказал источник.

Известно, что МЧС РФ открыло горячую линию.

"На базе главного управления МЧС России по Красноярскому краю открыта "горячая линия" 8-391-275-16-41", - сказали в ведомстве.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.