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19.10.19 09:07

Рассматривать мировые проблемы в формате G8 уже невозможно - Медведев

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
19 октября. Interfax-Russia.ru - Формат "большой восьмерки", в который сейчас вновь "заманивают" Россию, не позволит решать мировые проблемы, считает Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Еще совсем недавно значительная часть мировых вопросов решалась на "восьмёрке", в которой, кстати, принимала участие и Российская Федерация. Потом нас оттуда выставили, сказав, что "вы нам не подходите", а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить "мы готовы вас снова позвать, принять" и так далее", - сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии своего визита в Сербию.

"Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что сегодня рассматривать мировые проблемы в формате "восьмерки" невозможно. Даже тогда это было странно", - добавил премьер.

Он отметил, что и раньше в дискуссиях G8 участвовали другие государства, так как было понятно, "что нельзя это только на восемь стран делить".

По мнению Медведева, центральную роль в решении мировых проблем должна играть Организация Объединенных Наций. Он заметил, что важны также региональные и другие крупные организации, например, БРИКС, ШОС, G20.

"Уж точно экономические проблемы сейчас нужно решать с участием гораздо большего числа стран. Но идеальной моделью, подчёркиваю, конечно, является Организация Объединенных Наций", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что ООН не исчерпала своего потенциала, "как об этом иногда пытаются сказать в тех или иных государствах".

"Американцы периодически выдвигают идею сообщества демократических наций, подразумевая, видимо, что это они и некоторые их ближайшие союзники, а другие в этом сообществе принимать участие не будут. Понятно, что это деление мира на части, и это очень плохо, потому что это будет вести к отсутствию коммуникаций и взаимопонимания", - сказал премьер.

"Думаю, что, если мы будем выстраивать международные отношения на принципах многополярного мира, взаимозависимости, уважения к суверенитету друг друга, отказавшись от попыток навязать какие-то свои рецепты построения современного государства и общества, которые основаны на национальной практике, вот тогда мы сможем договориться даже с теми государствами, с которыми у нас сейчас не всё получается", - отметил Медведев.

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