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19.10.19 12:08

Семь человек погибли при пожаре в Ярославской области

© РИА Новости. Игорь Агеенко
19 октября. Interfax-Russia.ru -Тело седьмого погибшего обнаружили под завалами сгоревшего жилого дома в Ростове Великом (Ярославской области), сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР Ярославской области Кристина Гузовская.

"Обнаружено тело седьмого погибшего. Это мужчина. Число погибших увеличилось до семи человек, среди них пять детей", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Также на место происшествия прибыл руководитель следственного управления СКР по Ярославской области, который лично контролирует ход расследования.

В рамках расследования уголовного дела будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания.

Пожар произошел утром в субботу в квартире барачного строения на втором этаже. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По данным МЧС, площадь возгорания кровли дома составила 600 кв. метров.

По факту гибели людей прокуратура области начала проверку.

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