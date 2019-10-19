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19.10.19 12:08
Семь человек погибли при пожаре в Ярославской области
"Обнаружено тело седьмого погибшего. Это мужчина. Число погибших увеличилось до семи человек, среди них пять детей", - сказал собеседник агентства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления. Также на место происшествия прибыл руководитель следственного управления СКР по Ярославской области, который лично контролирует ход расследования.
В рамках расследования уголовного дела будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания.
Пожар произошел утром в субботу в квартире барачного строения на втором этаже. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
По данным МЧС, площадь возгорания кровли дома составила 600 кв. метров.
По факту гибели людей прокуратура области начала проверку.
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