Туман вновь стал причиной задержки рейсов в аэропорту Симферополя

19.10.19 09:45

© РИА Новости. Руслан Кривобок

19 октября. Interfax-Russia.ru - Семь рейсов задерживаются в субботу в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиаузла.

"Задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов в связи с погодными условиями - туманом, который был ночью", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют от одного до нескольких часов. Погода уже улучшилась, в ближайшее время все задержавшиеся воздушные суда прибудут в Крым, добавили в пресс-службе.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.