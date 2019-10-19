"Аэрофлот" оштрафован почти на 300 тыс. рублей за летние задержки багажа в Шереметьево

19.10.19 10:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 октября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аэрофлот" и ее сотрудники оштрафованы на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа летом этого года в московском аэропорту Шереметьево, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"По результатам рассмотрения 46 постановлений прокурора к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов") привлечены ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" и его должностные лица, им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 290 тысяч рублей", - сказала Короткова.

Ранее группа сотрудников аэропорта "Шереметьево", где с мая происходили массовые задержки выдачи багажа, уволена по требованию транспортной прокуратуры, сообщили "Интерфаксу" в ММТП.

"По результатам рассмотрения внесенного ранее представления прокуратуры руководством аэропорта принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений, и виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в ведомстве в пятницу.

Так, принято решение об увольнении ряда руководителей ООО "Шереметьево Хэндлинг" - "дочки" АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ), которая занимается наземным обслуживанием рейсов, в том числе обработкой багажа. Со своими трудовыми обязанностями не справились: начальники служб обработки багажа и перронного обслуживания, глава дирекции по обработке багажа, замгенерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, а также генеральный директор общества. По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Шереметьево Хэндлинг" возглавляет Андрей Никулин, который по совместительству является первым замгендиректора МАШ.