Причиной прорыва дамбы под Красноярском могли стать дожди

19.10.19 11:05

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

19 октября. Interfax-Russia.ru - Дожди, которые шли в Курагинском районе, могли способствовать прорыву дамбы под Красноярском, сообщает пресс-центр правительства Красноярского края со ссылкой на губернатора региона Александра Усса.

"О причинах пока сказать трудно. Это может быть несоблюдение технологий при строительстве данного объекта, также не исключаем его строительство без разрешений и контроля. Кроме того, в этот период там шли дожди, поэтому возможно влияние природного фактора", - цитирует пресс-центр губернатора, который находится на месте происшествия.

Причиной ЧП также мог стать сход воды с гор, который усилил нагрузку на гидротехническоое сооружение, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в субботу в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.

"У нас есть новая версия произошедшего, которая рассматривается теперь также наряду с другими. Рассматривается версия, что произошел сход воды с гор и это повлекло нагрузку на дамбу и ее дальнейшее разрушение. Параллельно рассматривается и версия нарушения при ведении работ", - сказали в пресс-центре.