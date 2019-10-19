Руководитель мэрии Магаса покинул свой пост, проработав менее месяца

19.10.19 11:54

© РИА Новости. Руслан Кривобок

19 октября. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности главы администрации Магаса (Ингушетия) Магомет Марзиев, назначенный на эту должность 20 сентября этого года, ушел в отставку, сообщили в субботу агентству "Интерфакс-Юг" в мэрии города.

"Марзиев освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности мэра Магаса назначен Арсамаков Руслан Мустафаевич до проведения конкурса ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 20 сентября мэр Магаса Беслан Цечоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Городской совет депутатов города утвердил его отставку.

В тот же день исполняющим обязанности главы города был назначен Марзиев.

Цечоев в 2015 году занял пост мэра Магаса. До этого работал советником экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в региональном правительстве, Марзиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

"Единороссу Арсамакову 57 лет. Он окончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности "Французский язык и литература". С 1992 года он проработал в различных частных коммерческих фирмах, в том числе "Дана и Ко", "Сов - Америка.Трейд", занимался предпринимательской деятельностью. С 2007 по 2009 год в "Ингушэнерго" занимал должности начальника аудита, Магасовского энергосбыта. Последние годы возглавлял электросеть Магаса", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мэры Назрани и Малгобека Алихан Тумгоев и Сулейман Эгиев покинули свои посты в связи с истечением сроков полномочий. Исполняющими обязанности руководителей муниципалитетов назначены Урусхан Евлоев и Мусса Галаиев. В середине октября депутаты горсовета Малгобека единогласно утвердили на должность главы администрации города Муссу Галаева, который в последнее время работал начальником муниципального производственного управления ЖКХ.