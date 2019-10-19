Восстановлено энергоснабжение, нарушенное в 33 поселках Алтайского края

19.10.19 12:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 октября. Interfax-Russia.ru - Энергетики в Алтайском крае устранили аварию на линии электропередачи, из-за которой без света остались почти 9 тыс. жителей, несколько котельных и соцобъектов, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона в субботу.

"Энергетики устранили повреждение на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Петропавловская - Солонешенская". Энергоснабжение района восстановлено. Все котельные работают в нормальном режиме. Ситуация постоянно была под контролем, специалисты работали профессионально и эффективно", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, в 8:32 местного времени в субботу произошло отключение воздушной линии электропередачи в Солонешенском районе Алтайского края, в результате чего под отключение попали 33 населенных пункта района - 8 тыс. 800 жителей и 26 социально значимых объектов, в том числе котельные.

Температура воздуха в Солонешенском районе в субботу достигла плюс трех градусов, вторые сутки идет снег.