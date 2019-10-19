Страховые выплаты погибшим из-за прорыва дамбы в Красноярском крае составят не менее 25 млн рублей

19.10.19 12:48

© РИА Новости. Алексей Куденко

19 октября. Interfax-Russia.ru - Выплаты погибшим из-за прорыва дамбы в Красноярском крае оцениваются страховщиками ответственности в 25 млн рублей.

Такие данные приводятся в пресс-релизе Национального союза страховщиков ответственности (НССО) со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

При этом уточняется, что сумма выплат погибшим рассчитана, исходя из известных на сегодняшний момент данных о погибших.

(По информации администрации края пока известно о 15 погибших - ИФ).

Юргенс пояснил, что такие гидротехнические сооружения как дамбы относятся к перечню опасных объектов, владельцы которых должны страховать в обязательном порядке свою ответственность за причиненный вред перед третьими лицами.

"Вместе с тем, по данным НССО, это сооружение не было внесено в реестр Ростехнадзора как опасный объект вопреки требованиям законодательства, ответственность его владельца не была застрахована", - пояснил Юргенс.

В этом случае законодательством РФ предусматривает обязанность собственнику сооружения произвести выплаты на тех же условиях, которыми руководствуются страховщики, исполняющие соответствующий закон.

"Если по каким-то причинам собственник не выполнит эти обязательства, по закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта (ОПО) выплаты будут производиться из компенсационного фонда НССО", - уточнил глава союза.

Согласно закону об ОПО выплаты по риску "смерть" определены в размере 2 млн 25 тыс. рублей. За ущерб здоровью такие выплаты по закону составят в пределах 2 млн рублей, они рассчитываются по специальной таблице в зависимости от тяжести полученных травм.