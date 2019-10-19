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19.10.19 15:31
21 октября объявлено днем траура в Красноярском крае
"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края", - говорится в сообщении.
Глава региона поручил Минздраву региона организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.
"Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края и Законодательное Собрание выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших", - подчеркивается в пресс-релизе.
Как сообщалось, в субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.
По данным МЧС, погибли 15 человек. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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