21 октября объявлено днем траура в Красноярском крае

19.10.19 15:31

© РИА Новости. Антон Круглов

19 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе, сообщает пресс-центр правительства региона в субботу.

"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края", - говорится в сообщении.

Глава региона поручил Минздраву региона организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.

"Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края и Законодательное Собрание выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).