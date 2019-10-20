Директор артели в Красноярском крае задержан по делу о прорыве дамбы

20.10.19 11:54

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

20 октября. Interfax-Russia.ru - Директор, начальник и мастер горного участка ООО "Сисим" задержаны в рамках уголовного дела о порыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края и гибели людей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР в воскресенье.

"В рамках расследования уголовного дела следователями СКР в Курагинском районе задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса они доставлены в город Красноярск, где с ними сейчас работают следователи", - говорится в сообщении.

В офисе компании проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

"В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ", - отмечают в ведомстве.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя Главного следственного управления по региону Ольга Шаманская, во время ЧС в Курагинском районе Красноярского края прорвало не одну, а сразу две технологические дамбы.

"Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился", - сказала представитель ведомства.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщал о 16 пострадавших.