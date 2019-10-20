Задержан виновник пожара в Ростове Великом, жертвами которого стали семь человек

20.10.19 12:14

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 октября. Interfax-Russia.ru - По делу о гибели семи человек, в том числе пятерых детей, в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Ростове Великом (Ярославская область) задержан подозреваемый в поджоге, сообщает Следственный комитет РФ.

"В ходе расследования уголовного дела следователями при содействии сотрудников Главного управления криминалистики СКР установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что личность подозреваемого в совершении преступления и его местонахождение установлены следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска.

"В рамках расследования уголовного дела задержан житель Ярославской области 1982 года рождения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - сообщили в СК РФ.

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом случился в 04:48 мск утром 19 октября. Открытое горение было ликвидировано в 07:20 мск. Погибли семь человек, в том числе, пятеро детей. Пострадали три человека.

Уголовное дело первоначально было возбуждено по части 3, ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Глава Главного управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров рассказал журналистам, что очаг возгорания находился на втором этаже. "Предположительно, очаг возгорания находился на лестничной клетке. Второй этаж находился полностью в огне. По прибытии первого подразделения пожарной охраны второй этаж был полностью разрушен", - сказал Бочаров.