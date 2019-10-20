Лавров: "нулевой вариант" для нормализации работы дипучреждений РФ и США по-прежнему реален

20.10.19 12:49

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 октября. Interfax-Russia.ru - Россия готова в любой момент вернуться к функционированию дипломатических учреждений РФ и США на уровне, который был до взаимных сокращений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы в любой момент эти вопросы решить на основе "нулевого варианта" и вернуться к нормальному функционированию наших дипломатических учреждений", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Майком Помпео, а также завершившим свою миссию послом США в России Джоном Хантсманом.

"У них, по-моему, есть понимание, что, когда-то мы к этому должны вернуться. Чем раньше, тем лучше", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что в Москве изначально не стали реагировать на решение экс-президента США Барака Обамы о высылке российских дипломатов, так как понимали, что этот шаг направлен в первую очередь на подрыв позиций Дональда Трампа.

"Потом Трампу, несмотря на все его декларации о желании нормально развивать отношения с Россией, вывести их на правильную траекторию, Конгресс США просто не позволил этого сделать. Когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются и не снимаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали и настояли на том, чтобы количество американских дипломатов в России и российских дипломатов в США было паритетным", - добавил министр.

В канун 2017 года, еще при президенте Бараке Обаме, США ввели санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов американского президента кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персона нон грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

Кроме того, были закрыты жилые комплексы российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждали в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

В Москве тогда сразу не стали опускаться, как сказал Владимир Путин, до уровня "кухонной дипломатии". Вместе с тем в МИД РФ предупредили, что Россия все же подготовит ответные меры на эти санкции США в случае ужесточении позиции американских властей.

28 июля 2017 года МИД РФ на фоне принятого конгрессом США закона о дополнительных санкциях в отношении России объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона. В частности, общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, было сокращено на паритетной основе до 455 человек.

США в ответ предприняли новые меры дипломатического воздействия на РФ, объявив о приостановке с 23 августа процедуры выдачи американских неиммиграционных виз по всей России. При этом 1 сентября 2017 года эта процедура возобновилась, но только в Москве.

Кроме того, 31 августа США приняли решение закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и два здания диппредставительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября американские спецслужбы провели обыски в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также был закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке.

Лавров в январе 2018 года назвал эти действия американских властей "рейдерским захватом" и сообщил о начале судебных процедур.

В начале марта 2018 года на фоне инцидента с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постпредства при ООН в Нью-Йорке, и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

Ответ России был зеркальным: 29 марта Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов из Москвы и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге, а также закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.