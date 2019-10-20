Бульдозерист, пропавший во время прорыва дамбы в Сибири, найден живым

20.10.19 14:36

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

20 октября. Interfax-Russia.ru - Один человек из числа пропавших без вести обнаружен во время поисковых работ в рабочем поселке на золотодобывающей артели в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

"Мужчина, 1985 года рождения, машинист-бульдозерист, числился в списках пропавших без вести, был обнаружен в рабочем поселке. Кто-то его увидел и сообщил об этом. Он жив, не пострадал. Сейчас мы выясняем все обстоятельства, где он находился во время ЧС", - сказал Юрченко агентству "Интерфакс-Сибирь".

Он отметил, что поисковые работы в настоящее продолжаются. На месте организован штаб полиции, сотрудники также оказывают помощь спасателям.

Как сообщили позднее в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю, в настоящее время уже установлено, что в момент трагедии мужчины не было на месте случившегося.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по краю, при проведении следственно-оперативных мероприятий и корректировки списков тех, кто находился в рабочем поселке во время ЧС, он оказался не учтенным среди живых.

В ведомстве также добавили, что активная работа поисковых групп на месте порыва дамбы с наступлением темного времени суток завершится, но дежурство спасателей ночью продолжится, сообщили

"Активная работа поисковых групп завершается с наступлением темноты, чтобы люди отдохнули. Завтра она будет продолжена. Однако ночью будет организовано дежурство спасателей на месте ЧС, будет работать оперативный штаб", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По последним данным, в результате ЧП 15 человек погибли, пять считаются пропавшими без вести, 16 человек пострадали.