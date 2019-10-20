СКР: в Красноярском крае было разрушено пять незаконно возведенных дамб

20.10.19 14:43

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

20 октября. Interfax-Russia.ru - Следствие установило, что разрушенные дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае были возведены незаконно, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в воскресенье.

"Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

Следственный комитет России (СКР) будет добиваться ареста троих задержанных по делу о гибели людей при разрушении дамб на золотодобывающей артели в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержаны гендиректор компании-собственника артели, а также ее двое ее сотрудников - начальник и мастер горного участка ООО "Сисим".