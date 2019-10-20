В ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге пострадали 16 человек

20.10.19 22:52

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 октября. Interfax-Russia.ru - Маршрутка с пассажирами перевернулась в Петербурге после того, как врезалась в трамвай. Пострадали 16 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в воскресенье.

"В результате ДТП 16 человек, в том числе трое детей 9-и, 14-и и 14-и лет, осмотрены на месте врачами скорой помощи. В итоге 15 человек госпитализированы", - сообщили в МЧС.

Авария произошла в 18:15 на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе. Столкнулись трамвай маршрута №60 и маршрутка К-235, которая после столкновения опрокинулась на бок.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, водитель маршрутного автобуса, предварительно, двигался на запрещающий сигнал светофора.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной, состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге оценивается как средней степени тяжести.

"Все пострадавшие в средней степени тяжести", - сказал собеседник.

Среди них трое детей, подтвердили в аппарате Митяниной.

Также стало известно, что из 16 пострадавших пассажиров, 15 были госпитализированы.