Еще несколько человек были госпитализированы в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

21.10.19 06:53

© РИА Новости. Андрей Стенин

21 октября. Interfax-Russia.ru - Несколько человек были госпитализированы после обращения к медикам в районе разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Несколько человек госпитализировали, но уже не из числа спасенных, а тех кто находился на месте ЧП. Кто-то позднее обратился, когда шок прошел. Но точных данных по их количеству пока нет, характер травм также уточняется, люди обследуются", - сообщил собеседник агентства.

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По последним данным, 15 человек погибли, пять - считаются пропавшими без вести. По информации краевого Минздрава, 16 человек пострадали во время ЧС, четыре были доставлены в Красноярск в тяжелом состоянии, но сейчас их жизни ничего не угрожает.