Количество пострадавших от ЧС на дамбах в Красноярском крае увеличилось до 26 человек

21.10.19 06:57

© РИА Новости. Варвара Гертье

21 октября. Interfax-Russia.ru - Еще десять человек, пострадавших от последствий разрушения дамб в Красноярском крае, были госпитализированы после обращения к медикам, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Уже после ЧП были госпитализированы десять человек, пять из них с тяжелыми и средними травмами доставлены санавиацией в Красноярск, а еще пять находятся в курагинской районной больнице", - сообщил собеседник агентства.

Ранее также со ссылкой на краевой Минздрав сообщалось, что медики госпитализировали несколько человек, обратившихся после ЧС на дамбах в Курагинском районе Красноярского края.