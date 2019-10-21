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21.10.19 07:01
Пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области выдали 5,5 тыс. жилищных сертификатов
"Обладательницей свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения (жилищного сертификата - ИФ) №5500 стала жительница поселка Шумский Нижнеудинского района", - говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
По данным областного правительства, к настоящему времени поступило 6 тыс. 111 заявлений на получение жилищных сертификатов. На рассмотрении находится 611 пакетов документов. Заявления продолжают поступать - всего непригодными для проживания признаны 6,9 тыс. домов и квартир.
В сообщении отмечается, что 1,8 тыс. пострадавших семей уже приобрели новое жилье, их сертификаты оплачены.
"71% жителей остались проживать в своем муниципальном образовании, 26% выбрали новое место жительства в других муниципальных образованиях Иркутской области, 3% приобрели жилье за пределами Иркутской области", - уточнил Родионов.
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