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21.10.19 09:32

"Сибзолото" сообщает о 44 пострадавших при прорыве красноярских дамб

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
21 октября. Interfax-Russia.ru - Холдинг "Сибзолото", в который входит золотодобывающая артель "Сисим" в Красноярском крае, где произошел прорыв пяти дамб, сообщает о 44 пострадавших.

"Получили травмы 44 человека, девять из них в больнице, четверо в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, компания опубликовала списки погибших, госпитализированных пострадавших, а также пропавших без вести, среди которых фигурирует человек с иностранным именем и фамилией.

Ранее Минздрав региона сообщал о 27 пострадавших.

"27 человек были осмотрены, проконсультированы - всем им была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время госпитализировано в Курагинской районную больницу с легкой степенью тяжести - девять человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находится также девять человек. Пострадавшие были отправлены в краевой центр бортом санитарной авиации в субботу и воскресенье. Угрозы жизни у пациентов нет.

Как уточнил в понедельник руководитель травматолого-ортопедического центра Краевой клинической больницы Алексей Лубнин, один из пострадавших уже выписан.

"На сегодняшний день у нас восемь пациентов, поскольку один из доставленных 19 октября по его личному настоянию был выписан сегодня", - сказал Лубнин журналистам.

Он отметил, что тяжелых травм нет ни у одного из пациентов.

"Переломы конечностей есть у одного пациента, которому предстоит операция. Также у одного пациента ранее была травма позвоночника, это старое повреждение, которое периодически беспокоило пациента, в основном, когда он выполнял тяжелую работу, и она обострилась, когда произошло это событие (порыв дамб - ИФ). Но мы знаем, как с этим справиться", - подчеркнул Лубнин.

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из четырех дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По последним данным, 15 человек погибли, 44 получили травмы, еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Власти Красноярского края также допускали, что среди пропавших без вести могут быть иностранные граждане.

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