Камчатка вложила более 930 млн руб. в здравоохранение в текущем году

21.10.19 07:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Камчатского края в реализацию национального проекта "Здравоохранение" вложили более 932 млн руб. из федерального и регионального бюджетов в текущем году, сообщает пресс-служба краевого правительства в понедельник.

"В 2019 году общий объем финансовых средств на реализацию запланированных мероприятий в рамках нацпроекта составил более 932 млн руб. Из них 427 млн руб. - средства федерального бюджета, 462 млн руб. - средства краевого бюджета, и 42 млн руб. предусмотрено за счет средств государственных внебюджетных фондов", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Елены Сорокиной.

По ее данным, в этом году особое внимание уделено работе по обновлению и оснащению медицинских учреждений Камчатки современным высокотехнологичным оборудованием.

В край из других регионов привлечены 34 врача и 23 специалистам из числа среднего медицинского персонала. До конца года планируется привлечь еще не менее 30 врачей и 20 специалистов среднего медицинского персонала.