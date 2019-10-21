Рейс из Москвы в Горно-Алтайск задержался в Новосибирске почти на сутки из-за непогоды

21.10.19 08:30

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 октября. Interfax-Russia.ru - Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" (S7 Airlines), летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вылетел из Новосибирска после внеплановой остановки, продлившейся почти сутки, следует из данных онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Самолет вылетел из Новосибирска в Горно-Алтайск в 07:48 мск. Первоначально предполагалось, что он вылетит из Новосибирска в 08:30 мск в воскресенье.

Самолет вылетел из Москвы (Домодедово) в 02:20 мск в воскресенье, однако совершил внеплановую посадку в Новосибирске из-за плохих метеоусловий в пункте прибытия.

"В Горно-Алтайске метет, была нулевая видимость. Новосибирская транспортная прокуратура проконтролировала соблюдение прав пассажиров, все они были размещены в гостинице", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

На рейс зарегистрировано 47 пассажиров.