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21.10.19 08:32

Географический диктант пройдет в Москве 27 октября

© РИА Новости. Владимир Астапкович
21 октября. Interfax-Russia.ru - Международная акция "Географический диктант" пройдет 27 октября в Институте естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета (МГПУ), сообщает сайт мэра Москвы в понедельник.

"Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, которые различаются степенью сложности. Первая включает 10 вопросов. Они охватывают общеизвестные факты из географии. Во второй части, состоящей из 30 вопросов, участник сможет применить образное мышление, логику и эрудицию", - говорится в сообщении.

"В 13:30 состоится лекция-беседа "География в Московском городском". Ее проведут в аудитории № 316. Во время лекции преподаватели и студенты кафедры географии расскажут о направлениях и условиях географической подготовки в МГПУ", - сообщается на сайте.

Написать диктант также можно будет в "Моем социальном центре", некоторых столичных школах, вузах и на других городских площадках.

Организатором диктанта выступает Русское географическое общество, уточняется в сообщении.

Акция проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. В 2017 году она стала международной.

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