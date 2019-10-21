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21.10.19 08:36

Вирус АЧС обнаружили на Кубани в привезенной со Ставрополья мясной продукции

© РИА Новости. Максим Блинов
21 октября. Interfax-Russia.ru - Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в пробах мясной продукции, привезенной в Тихорецкий район Краснодарского края со Ставрополья, сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани в субботу.

"19 октября вирус АЧС обнаружен в пробах готовой мясной продукции, производства ООО "Юг Роскошной Промышленности" на территории Тихорецкого района, куда продукция была завезена из Ставропольского края. Межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения ветеринарного законодательства", - говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, в настоящее время вся зараженная продукция на территории района изъята из оборота, очаг вируса локализован, выполняются все необходимые мероприятия.

"Прокуратура проводит проверку деятельности инстанций на предмет соблюдения требований по утилизации биологических отходов", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в четверг, 17 октября, в Ставропольском крае зафиксирован падеж свиней из-за АЧС на ферме СПК "Терновское" в селе Труновском. Управление ветеринарии края подтвердило, что на территории сельхозпредприятия действительно обнаружен очаг АЧС.

Власти Ставропольского края ввели карантин на территории Труновского района, соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Владимиров в четверг.

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