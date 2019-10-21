Росприроднадзор проверит дамбы по всей стране после трагедии в Сибири

21.10.19 08:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 октября. Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор проведет проверку всех дамб в России после трагедии в Красноярском крае, обращение в правительство РФ будет направлено в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Принято решение начать выездную проверку с 23 октября всех участков, отрабатываемых недропользователем, в целях предотвращения возможных инцидентов (в том числе и участок ЧС - определение размера вреда нанесенного окружающей среде)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, в понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ "с просьбой разрешить Службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии".

В Красноярском крае 19 октября в 06:00 (02:00 мск) произошел прорыв дамбы на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО "Сисим". Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа, погибли 15 человек, пострадали 26 человек, пятеро пропали без вести.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие выяснило, что затопление поселка золотодобывающей артели произошло в результате прорыва не одной, а каскадного разрушения пяти дамб. Как сообщает СКР, "прорыв начался с самой верхней (дамбы), а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения". Установлено, отмечают в СКР, что дамбы были "возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи".

Задержаны гендиректор компании, начальник и мастер горного участка.

В Роспотребнадзоре заявили, что сразу после прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино Красноярского края на место происшествия выехали специалисты Росприроднадзора. "Отобранные пробы грунта и воды в данный момент анализируются. Имеющиеся материалы по объектам недропользования юридического лица, собственника дамбы собраны, готовятся запросы в Роснедра и Ростехнадзор", - добавили в ведомстве.