Медведев: власти РФ стараются создать предсказуемые условия для инвесторов

21.10.19 08:59

© РИА Новости. Александр Астафьев

21 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев признал, что в российской экономике очень многое зависит от решений власти, и подчеркнул, что в отличие от 1990-х годов руководство страны исходит из необходимости предоставления равных условий зарубежным и российским инвесторам.

"В нашей экономике от позиции властей очень многое зависит. У нас не такая частноориентированная экономика, как, например, экономика США", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия-24", приуроченном к 25-летию Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

В связи с этим премьер отметил, что "инвесторы всегда хотят получить консультацию, в некоторых случаях и гарантии от исполнительной власти, а иногда и от законодательной власти о неизменности условий инвестиций".

Он подчеркнул, что благодаря существованию КСИИ инвесторы имеют возможность, "если есть какие-то проблемы (они всегда есть), прямо сказать властям: "Знаете, эта норма не работает. Эту норму неправильно толкуют, а здесь мы чувствуем ограничение". "И они могут это сделать, причем в абсолютно продуктивном варианте", - заметил он.

Как заметил Медведев, "раньше, наверное, в 1990-е годы, мы исходили из того, что приоритет нужно отдавать иностранным инвесторам, поскольку у них больше возможностей, больше денег, они могут принести другую экономическую культуру в нашу страну".

"Сейчас, конечно, у нас подход другой. Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получать одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы, и ко всем инвесторам по сути применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов - и административных, и налоговых, и трудовых", - пояснил премьер РФ.

Медведев считает, что "это такая общая рамка, которая удобна для всех, - применение национального режима по отношению к любым инвестициям".

Глава правительства поблагодарил зарубежных инвесторов, входящих в КСИИ, за то, что они не только ищут выгоду в проектах на территории России, но и вкладывают средства в научно-исследовательские работы в РФ.

"К чести наши коллег, инвесторов из нашей Комиссии, они не только инвестируют в выгодные для них виды деятельности, которые действительно растут и развиваются, - начиная от энергетики и заканчивая высокими технологиями, фармацевтикой, - но и создают подразделения по научно-исследовательским работам, по тому, что называется, RnD, на территории нашей страны, вместе с российскими учеными, российскими специалистами занимаются исследованиями", - подчеркнул Медведев.

Российская власть со своей стороны, подчеркнул премьер, старается создавать предсказуемые условия на длительный период.

"Недаром же мы говорим: если налоговое законодательство меняется, то, во-первых, это нельзя делать с обратной силой. И мы даем компаниям возможность подготовиться. С другой стороны, мы говорим о том, что если налоговое законодательство изменено - тот или иной налог изменился, какой-то платеж в бюджет, то в течение длительного времени, предсказуемого периода, больше этот налог трогать нельзя", - сказал глава правительства.

Медведев считает, что "это лучше всего гарантирует инвестиции".