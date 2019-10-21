|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.10.19 08:59
Медведев: власти РФ стараются создать предсказуемые условия для инвесторов
"В нашей экономике от позиции властей очень многое зависит. У нас не такая частноориентированная экономика, как, например, экономика США", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия-24", приуроченном к 25-летию Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).
В связи с этим премьер отметил, что "инвесторы всегда хотят получить консультацию, в некоторых случаях и гарантии от исполнительной власти, а иногда и от законодательной власти о неизменности условий инвестиций".
Он подчеркнул, что благодаря существованию КСИИ инвесторы имеют возможность, "если есть какие-то проблемы (они всегда есть), прямо сказать властям: "Знаете, эта норма не работает. Эту норму неправильно толкуют, а здесь мы чувствуем ограничение". "И они могут это сделать, причем в абсолютно продуктивном варианте", - заметил он.
Как заметил Медведев, "раньше, наверное, в 1990-е годы, мы исходили из того, что приоритет нужно отдавать иностранным инвесторам, поскольку у них больше возможностей, больше денег, они могут принести другую экономическую культуру в нашу страну".
"Сейчас, конечно, у нас подход другой. Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получать одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы, и ко всем инвесторам по сути применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов - и административных, и налоговых, и трудовых", - пояснил премьер РФ.
Медведев считает, что "это такая общая рамка, которая удобна для всех, - применение национального режима по отношению к любым инвестициям".
Глава правительства поблагодарил зарубежных инвесторов, входящих в КСИИ, за то, что они не только ищут выгоду в проектах на территории России, но и вкладывают средства в научно-исследовательские работы в РФ.
"К чести наши коллег, инвесторов из нашей Комиссии, они не только инвестируют в выгодные для них виды деятельности, которые действительно растут и развиваются, - начиная от энергетики и заканчивая высокими технологиями, фармацевтикой, - но и создают подразделения по научно-исследовательским работам, по тому, что называется, RnD, на территории нашей страны, вместе с российскими учеными, российскими специалистами занимаются исследованиями", - подчеркнул Медведев.
Российская власть со своей стороны, подчеркнул премьер, старается создавать предсказуемые условия на длительный период.
"Недаром же мы говорим: если налоговое законодательство меняется, то, во-первых, это нельзя делать с обратной силой. И мы даем компаниям возможность подготовиться. С другой стороны, мы говорим о том, что если налоговое законодательство изменено - тот или иной налог изменился, какой-то платеж в бюджет, то в течение длительного времени, предсказуемого периода, больше этот налог трогать нельзя", - сказал глава правительства.
Медведев считает, что "это лучше всего гарантирует инвестиции".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket