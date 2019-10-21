Более 30 паспортов восстановили в Красноярске для пострадавших при прорыве дамбы

21.10.19 09:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 октября. Interfax-Russia.ru - В понедельник полицейские в Красноярском крае выдадут паспорта пострадавшим в результате прорыва дамбы в минувшую субботу, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону.

"В рамках оказания госуслуг полицейскими принято 36 заявлений об утрате паспортов, из них два от иностранных граждан, находящихся на территории России без нарушений миграционного законодательства. За прошедшую ночь сотрудниками были изготовлены 34 паспорта, которые будут выданы заявителям сегодня", - говорится в сообщении.

Полицейские также приняли шесть заявлений об утрате водительских удостоверений, настоящее время документы изготавливаются в поселке Краснокаменск.

"На месте трагедии организованы пункты для обращения граждан по факту утраты документов и их выдачи после изготовления. Часть изготовленных документов направлены в медицинские учреждения, куда госпитализированы пострадавшие", - отмечается в пресс-релизе.

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из четырех дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По последним данным, 15 человек погибли, 44 получили травмы, еще пять человек считаются пропавшими без вести.