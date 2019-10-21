По техническим причинам: сбой с запуском одной из ракет произошел в ходе учений "Гром-2019"
  
Смыло волной: 15 человек погибли и более 40 пострадали во время ЧП на красноярской артели
   
До полного запрета: Роспотребнадзор предлагает сократить производство пластиковых пакетов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
21.10.19 09:07

Более 30 паспортов восстановили в Красноярске для пострадавших при прорыве дамбы

© РИА Новости. Владимир Астапкович
21 октября. Interfax-Russia.ru - В понедельник полицейские в Красноярском крае выдадут паспорта пострадавшим в результате прорыва дамбы в минувшую субботу, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону.

"В рамках оказания госуслуг полицейскими принято 36 заявлений об утрате паспортов, из них два от иностранных граждан, находящихся на территории России без нарушений миграционного законодательства. За прошедшую ночь сотрудниками были изготовлены 34 паспорта, которые будут выданы заявителям сегодня", - говорится в сообщении.

Полицейские также приняли шесть заявлений об утрате водительских удостоверений, настоящее время документы изготавливаются в поселке Краснокаменск.

"На месте трагедии организованы пункты для обращения граждан по факту утраты документов и их выдачи после изготовления. Часть изготовленных документов направлены в медицинские учреждения, куда госпитализированы пострадавшие", - отмечается в пресс-релизе.

19 октября около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из четырех дамб технологических водоемов на золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По последним данным, 15 человек погибли, 44 получили травмы, еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.10.19 14:43
Сразу 10 новых храмов строят на востоке Москвы
.
  21.10.19 14:35
Собянин: производство бумажных упаковок приходит на смену пластику в Москве
.
  21.10.19 11:31
Капремонт павильона "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ закончат в ноябре
.
  21.10.19 10:25
Оформление станции метро "Коммунарка" в Москве выполнят в стиле биотек
.
  21.10.19 08:32
Географический диктант пройдет в Москве 27 октября
.
  20.10.19 13:13
Температура воздуха в Москве на следующей неделе будет близка к летней
.
  19.10.19 10:24
"Аэрофлот" оштрафован почти на 300 тыс. рублей за летние задержки багажа в Шереметьево
.
  18.10.19 16:41
Кусочек дальневосточной тайги появится в центре Москвы на время "Дней Дальнего Востока"
.
  18.10.19 15:10
Мосгорсуд оставил без изменений срок наказания экс-главе Коми Гайзеру
.
  18.10.19 12:13
Начальники полиции и угрозыска района Дорогомилово задержаны за коррупцию


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket