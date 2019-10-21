Четверо фигурантов дела о гибели 13 человек в ДТП под Тверью предстанут перед судом

21.10.19 09:21

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи в Тверской области довели до суда расследование обстоятельств гибели прошлой осенью в ДТП 12 пассажиров и водителя микроавтобуса, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что фигурантами дела являются индивидуальный предприниматель, гендиректор ООО "Автодом", учредитель ООО "ТрансАвто" и директор ООО "ТрансАвто". Имен фигурантов в СК не сообщили.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель 13 человек в связи с ДТП, произошедшим на участке дороги неподалеку от села Некрасово Тверской области (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, утром 5 октября 2018 года на 24-м километре дороги "Тверь-Ржев" мужчина, управляя микроавтобусом "Ford Transit", "находясь в болезненном и крайне утомленном состоянии в связи с нарушением времени междусменного отдыха, допустил столкновение с автобусом "ЛиАЗ", используемым ОАО "Тверьавтотранс".

"В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений погибли водитель и 12 пассажиров, находившихся в микроавтобусе "Ford Transit". С телесными повреждениями в медицинские учреждения были доставлены пассажир и водитель автобуса "ЛиАЗ", а также пассажир микроавтобуса", - говорится в сообщении.

В СК установили, что коммерсанты организовали на территории Твери деятельность 10 организаций, "целью которых было извлечение максимального дохода от осуществления пассажирских перевозок при минимальных затратах путем экономии на проведении мероприятий, связанных с выпуском в рейс водителей и транспортных средств".

"Разделение на несколько организаций являлось условным, фактически ими руководили одни лица. Индивидуальный предприниматель распределил роли, поручив одной из обвиняемых исполнять функции директора ООО "Автодом" в части бухгалтерской деятельности организации, отвечать за бухгалтерское сопровождение всех указанных выше фирм, придавать законность осуществляемой деятельности, другим лицам - функции руководителя медицинских работников ООО "Автодом" и руководителя водителей ООО "ТрансАвто", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в период с 1 марта по 5 октября 2018 года "обвиняемые осуществляли оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, на территории Твери и Тверской области". "Водители официально трудоустроены не были, инструктаж и стажировки не проводились, транспортные средства хранились в нарушение транспортной безопасности по месту жительства водителей, документы передавались водителям с фиктивными заранее проставленными необходимыми отметками о проведенных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждают в СКР, "в ходе предварительного следствия имело место активное противодействие со стороны обвиняемых в виде оказания воздействия на свидетелей и потерпевших, уничтожение и сокрытие документов и предметов, представляющих значение для следствия, предоставление фиктивных и подложных документов о трудоустройстве и проведении инструктажей, мероприятий с водителями ООО "ТрансАвто".

"В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. При этом более 10 свидетелей после предъявления им неоспоримых фактов изменили свои показания и рассказали следователю о преступной схеме, которую использовали обвиняемые", - сообщили в пресс-службе.