В память о павших воинах на Куликовом поле высажено 6 тыс. молодых дубов

21.10.19 09:39

Фото пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле"

21 октября. Interfax-Russia.ru - На Куликовом поле (Тульская область) прошла акция "Зеленая дубрава", на первом ратном поле России высажено 6 тыс. саженцев дубов, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле" Любовь Котикова.

"Акция "Зеленая дубрава" призвана увековечить память о ратниках Дмитрия Донского и всех русских воинах, сражавшихся за Отечество.

В ней приняли участие местные жители, школьники и студенты, волонтеры, сотрудники Росгвардии, промышленных предприятий, специалисты Федерального агентства лесного хозяйства, филиалов "Рослесозащиты" из Тульской, Рязанской, Воронежской, Калужской, Владимирской, сотрудники музея-заповедника "Куликово поле". В акции поучаствовали и приехавшие в музей туристы.

На этот раз были высажены молодые деревца дуба у реки Смолки и у балки "Рыбий Верх". Эти два естественных природных барьера защищали фланги русских войск Дмитрия Донского.

По словам представителя музея, посадочный материал - двухлетние саженцы дуба черешчатого - в этом году привезли на Куликово поле сотрудники Управления лесного хозяйства Липецкой области. Перед посадкой их освятил настоятель монастырщинского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир. Взрослым и детям потребовалось около полутора часов, чтобы дать жизнь новой дубраве Куликова поля. В завершении встречи собравшихся ждал травяной чай и пироги с шиповником.

"Акция "Зеленая дубрава" проходит на Куликовом поле с 2005 года. Имя ей дало знаменитое урочище, где по преданию ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем пишут литературные памятники "Задонщина" и "Сказание о Мамаевом побоище". За несколько лет общими усилиями территория Зеленой дубравы была восстановлена. Первые посаженные дубки, клены, ясени, липы - традиционные для северной лесостепи деревья - уже выше человеческого роста", - отметила Котикова.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области.

Куликовская битва - важнейшее событие в истории нашей страны. 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на поле за Доном и Непрядвой русские рати отстояли возможность создания независимого государства. Победа русских войск над Золотой Ордой окончательно утвердила авторитет Москвы как центра единого русского государства.