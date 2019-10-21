Шойгу назвал непозволительно низким уровень отношений РФ-США

21.10.19 09:58

© РИА Новости. Алексей Никольский

21 октября. Interfax-Russia.ru - Россия открыта для диалога с США по обеспечению стратегической стабильности, нынешний уровень отношений непозволителен для двух крупнейших ядерных держав, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут, конечно, надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены", - сказал министр, отвечая на вопросы участников Пекинского Сяншаньского форума.

По его словам, Россия открыта "для работы, для диалога, для встречных шагов по обеспечению более высокого уровня безопасности".

Говоря о глобальной безопасности, Шойгу подчеркнул, что РФ и США должны продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, даже если этот договор требует какого-то улучшения, "то сначала надо его продлить, а потом заниматься его улучшением".

"Не надо ставить в зависимость одно от другого. То, что сегодня работает, должно работать и дальше", - сказал Шойгу.

Лучшее, что, по мнению Шойгу, можно сделать в условиях деградации международных отношений - "это не отменять и не разрушать старое, не создав нового".

"На смену тем соглашениям, из которых вышли США, не пришло ничего нового. В результате уровень безопасности стал гораздо ниже, и мир стал менее предсказуемым. По нашему мнению, те соглашения, которые сегодня ещё есть, они должны быть сохранены", - заявил министр обороны России.